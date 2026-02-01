Milano sparatoria tra polizia e rapinatore a Rogoredo | l' uomo è grave Aveva esploso tre colpi contro la volante che voleva fermarlo

Una sparatoria si è verificata questa mattina a Milano, nel quartiere di Rogoredo. La polizia ha inseguito un uomo che aveva appena rapinato una pistola a un vigilante. Quando gli agenti sono arrivati per bloccarlo, l’uomo ha sparato tre colpi contro la volante. Uno degli agenti ha risposto al fuoco e il rapinatore è rimasto ferito gravemente. L’uomo, forse di origine asiatica, è stato portato in ospedale in condizioni critiche. La scena si è svolta sotto gli occhi dei residenti, ancora sotto shock

Sparatoria tra la polizia e un rapinatore a Milano. È accaduto nel primo pomeriggio di domenica 1 febbraio in piazza Mistral. Un uomo, probabilmente di origine asiatica, dopo aver rubato la pistola a una guardia giurata che stava andando al lavoro, ha avuto un conflitto a fuoco con gli agenti che lo hanno intercettato in strada. Secondo le prime informazioni ha esploso almeno tre colpi contro i poliziotti, alcuni proiettili avrebbero colpito l’auto di servizio. A quel punto, gli agenti delle Uopi, le unità specializzate create all’indomani degli attentati al Bataclan, hanno risposto al fuoco ferendo in maniera molto seria l’uomo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Milano, sparatoria tra polizia e rapinatore a Rogoredo: l'uomo è grave. «Aveva esploso tre colpi contro la volante che voleva fermarlo» Approfondimenti su Milano Rogoredo Sparatoria tra polizia e rapinatore a Rogoredo: l'uomo è grave. "Aveva esploso tre colpi contro la volante che tentava di bloccarlo" Questa mattina a Rogoredo si è verificata una sparatoria tra la polizia e un rapinatore. Milano, sparatoria a Rogoredo: un giovane ucciso dalla Polizia nel parco dello spaccio Un giovane di circa 20 anni è rimasto ucciso oggi a Rogoredo, durante uno scontro con le forze dell'ordine. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Rogoredo Argomenti discussi: Milano, 28enne ucciso da agente a San Donato. Aveva una pistola a salve; 20enne morto a Milano: pozza di sangue in strada. Polizia sul posto; Sparatoria a Milano, poliziotto in borghese spara e uccide un 28enne: Ci puntava un'arma. La pistola era a salve; Milano, ventenne ucciso dalla polizia a Rogoredo. Milano, rapinatore ruba pistola a vigilante e poi spara a polizia: uccisoUn uomo è stato ucciso dalla polizia in una sparatoria a Milano. L’uomo avrebbe rubato, circa un’ora prima, l’arma a una guardia giurata e ingaggiato uno scontro a fuoco con gli agenti, rimanendo ... tg24.sky.it Milano, sparatoria tra polizia e rapinatore a Rogoredo: l'uomo è grave. Aveva esploso tre colpi contro la volante che tentava di bloccarloIl rapinatore, forse di origine asiatica, aveva rubato una pistola a un vigilante. I colpi sparati contro l'auto di servizio intervenuta per bloccarlo, poi la risposta degli agenti ... msn.com A Milano uno spacciatore nordafricano è morto in seguito a una sparatoria con agenti in borghese. Il ragazzo si è diretto verso gli agenti estraendo una pistola, poi risultata a salve, ed è stato colpito dai poliziotti. Ma a far discutere oggi è il video del cugino, che x.com A Milano uno spacciatore nordafricano è morto in seguito a una sparatoria con agenti in borghese. Il ragazzo si è diretto verso gli agenti estraendo una pistola, poi risultata a salve, ed è stato colpito dai poliziotti. Ma a far discutere oggi è il video del cugino, che - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.