Una sparatoria si è verificata questa mattina a Milano. Un rapinatore ha sottratto la pistola a una guardia giurata, colpendola prima di scappare. Quando la polizia lo ha intercettato, lui ha risposto con uno scambio di colpi, e alla fine gli agenti lo hanno ferito.

AGI - Un rapinatore è stato ferito dalla polizia in una sparatoria a Milano. L'uomo avrebbe sottratto l'arma a una guardia giurata dopo averlo percosso e successivamente, una volta intercettato dalla polizia, avrebbe ingaggiato con loro uno scontro a fuoco. Secondo le prime informazioni il rapinatore sarebbe stato ferito e verserebbe in gravi condizioni. Ora è ricoverato all'ospedale Niguarda. Nessuno dei poliziotti è rimasto ferito. L'azione si è svolta in zona Rogoredo. . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sparatoria a Milano: rapinatore sottrae la pistola a una guardia, polizia lo ferisce

Approfondimenti su Milano Sparatoria

Una sparatoria si è verificata nel quartiere Rogoredo a Milano.

Questa mattina a Milano un uomo ha aperto il fuoco contro le forze dell’ordine tra piazza Mistral e via Cassinis, nel quartiere Rogoredo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Sparatoria

Argomenti discussi: Milano, sparatoria in zona Rogoredo tra rapinatore e polizia: l’uomo è gravissimo; Assolti dopo 23 anni i banchieri del caso Parmalat; Febbraio nero per chi viaggia: treni, bus e voli a rischio sciopero; Il lungo sfogo di Can Yaman e l’attacco alla stampa turca: Il mio test antidroga è negativo.

Sparatoria a Rogoredo, ruba la pistola a un vigilante e spara alla polizia: Colpito alla testaSparatoria a Rogoredo: rapinatore ha aperto il fuoco contro la polizia dopo aver rubato la pistola a un vigilante. Gli ultimi aggiornamenti. notizie.it

Milano, rapinatore ruba pistola e spara alla polizia che lo ferisce gravemente. Ancora a RogoredoL'uomo ha ferite da arma da fuoco alla testa e a un braccio, sono in corso approfondimenti e la prognosi rimane riservata ... ilfattoquotidiano.it

UOMO UCCISO DALLA POLIZIA IN UNA SPARATORIA A MILANO L’uomo avrebbe rubato, circa un’ora prima, l’arma a una guardia giurata e ingaggiato uno scontro a fuoco con gli agenti, rimanendo ucciso. - facebook.com facebook

A Milano uno spacciatore nordafricano è morto in seguito a una sparatoria con agenti in borghese. Il ragazzo si è diretto verso gli agenti estraendo una pistola, poi risultata a salve, ed è stato colpito dai poliziotti. Ma a far discutere oggi è il video del cugino, che x.com