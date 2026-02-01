Sparatoria a Milano rapina e colpi contro la Polizia | 30enne cinese in fin di vita a Rogoredo

Un pomeriggio di sangue a Rogoredo, quartiere a sud di Milano, dove una rapina è finita con una sparatoria e colpi contro la polizia. Un uomo di 30 anni, di origini cinesi, è rimasto gravemente ferito ed è in fin di vita nell’ospedale della zona. La scena è stata violenta e caotica, con i residenti che hanno assistito impauriti a quanto accaduto. La polizia sta ancora indagando sui motivi e sui responsabili.

Ancora violenza a Rogoredo. Un pomeriggio di pura follia, una sequenza di violenza che sembra uscita da un film, ma che invece è accaduta nel cuore della periferia sud di Milano. Rogoredo, quartiere già simbolo di degrado e tensioni sociali, è stato teatro di un’altra sparatoria che ha coinvolto direttamente le forze dell’ordine. Protagonista un uomo di nazionalità cinese di 30 anni, ora in fin di vita dopo essere stato colpito dalla Polizia. L’aggressione al vigilante e il furto della pistola. Tutto è iniziato intorno alle 14.30 in via Caviglia, non lontano da piazzale Corvetto. Un vigilante privato, circa 50 anni, stava andando a lavoro a piedi quando è stato improvvisamente aggredito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

