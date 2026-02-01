Questa mattina a Milano una sparatoria ha portato un 25enne in fin di vita. La polizia ha tentato di fermare un sospetto durante una rapina in zona Rogoredo, e le cose sono sfuggite di mano. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, ma le condizioni dell’uomo restano gravissime. Continueranno le indagini per chiarire cosa sia successo.

Milano, 1 febbraio 2026 – Sparatoria questo pomeriggio in piazza Mistral, zona Rogoredo, tra un rapinatore e la polizia. L'uomo è stato colpito ed è gravissimo. L'uomo avrebbe aggredito con una botta in testa una guardia giurata e gli avrebbe sottratto l'arma. Allertate dalla guardia giurata, le forze dell'ordine si sono recate sul posto, dove il rapinatore, alla vista della volante, ha aperto il fuoco contro l'auto blindata. I poliziotti, illesi, hanno risposto al fuoco ferendolo. Il ferito si trova in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Si tratta di un ragazzo di 25 anni, che ora è ricoverato in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, sparatoria in zona Rogoredo tra un rapinatore e agenti di polizia: 25enne in fin di vita

