La Spal vede sfumare la possibilità di conquistare la coppa a pochi minuti dalla fine. Sul campo neutro di Correggio, Nibbiano segna il gol decisivo all’88°, chiudendo la partita e lasciando i biancazzurri a bocca asciutta. La squadra di casa aveva retto bene fino a quel momento, ma alla fine ha dovuto cedere sotto i colpi di un avversario più deciso.

CORREGGIO (RE) Vince la Coppa il migliore, bisogna dirlo. Sul neutro di Correggio la Spal cade al minuto 88, ma la "pera" è matura da tempo, quando Grasso di testa infila Giacomel evitando la coda dei supplementari. Col senno di poi, meglio così per non arrivare mercoledì a Comacchio cotti del tutto: ma il senno di poi è sempre il senno (e la consolazione) del perdente. Ora l’Ars sarà costretta a inseguire un solo obiettivo, e potrebbe non essere un danno: dato anche il modesto apporto dei subentranti, il Nibbiano imbattuto da inizio (29 partite ufficiali) ha confermato che l’organico della Spal non è all’altezza della "doppietta". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, sfuma anche la Coppa. Nibbiano punisce alla fine

La Spal si prepara alla sfida di Coppa Italia, un appuntamento importante che richiede attenzione e determinazione.

