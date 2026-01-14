Spal c’è la Coppa ed è vietato sbagliare

La Spal si prepara alla sfida di Coppa Italia, un appuntamento importante che richiede attenzione e determinazione. Fin dall'inizio, dirigenti e staff tecnico hanno sottolineato come questa competizione rappresenti un obiettivo prioritario, affiancandosi al campionato. La partita contro il Mesola segna l’esordio ufficiale e, per la squadra, sarà fondamentale affrontarla con concentrazione e impegno, senza lasciare spazio a errori.

Il giorno del debutto ufficiale contro il Mesola dirigenti e staff tecnico biancazzurro affermarono senza indugi che la Coppa Italia sarebbe stata un obiettivo della Spal, al pari del campionato. Effettivamente, turno dopo turno, mister Di Benedetto ha dimostrato di tenere tantissimo a questa competizione, schierando spesso e volentieri la formazione titolare. Ora si comincia a fare sul serio, perché oggi, con fischio di inizio alle 14,30, allo stadio Morelli di Brescello i biancazzurri affronteranno i padroni di casa del Brescello Piccardo nella semifinale della fase regionale, che mette in palio un posto nella finalissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spal, c’è la Coppa ed è vietato sbagliare Leggi anche: Juventus-Cagliari: vietato sbagliare Leggi anche: L’assalto alla promozione. Varese, vietato sbagliare La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Spal, serata di Coppa contro la Lucchese - Era accaduto a fine settembre in campionato, nella gara poi sospesa all’inizio del secondo tempo a causa ... ilrestodelcarlino.it Spal, notte di Coppa per dimenticare. Perinelli: "Pensiamo al campionato" - Gli ottavi di finale di Coppa Italia non arrivano esattamente nella settimana ideale per la Spal, che dopo tre partite di fila senza segnare e soprattutto dopo la sciagurata sconfitta casalinga ... ilrestodelcarlino.it Coppa, c’è il Brescello sulla strada della Spal - Sarà il Brescello Piccardo ad affrontare la Spal nella semifinale della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza. msn.com SPAL - PER LA GARA DI COPPA A BRESCELLO BIGLIETTI IN VENDITA IN VIA COPPARO E ALLO STADIO PAOLO MAZZA Per dare un supporto collaborativo alla società Brescello Calcio per la partita di coppa Italia Brescello - AeL Ferrara Calcio, che si gio facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.