Il Pietracuta sogna un’altra impresa Al ’Mazzola’ in coppa c’è la Spal
Il Pietracuta sogna un’altra impresa. Questa volta non in campionato, ma in Coppa Italia. La squadra di Roberto Cevoli oggi si ritroverà faccia a faccia con l’Ars et Labor Ferrara e per l’occasione traslocherà al ‘Valentino Mazzola’ di Santarcangelo (calcio d’inizio alle 14.30), stadio più idoneo a contenere i tifosi della Spal. Dentro o fuori, in gara unica. Chi vince si qualifica direttamente alla semifinale della fase regionale di Coppa Italia, dove affronterà una tra Mezzolara e Massa Lombarda. Il ‘piccolo’ Pietracuta si è già tolto lo sfizio di battere la ‘grande’ Spal, in campionato, nella gara d’andata al ‘Mazza’ con una rete realizzata da Zannoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Spal, il Pietracuta sogna uno storico bis: "Dopo il colpo al Mazza, vogliamo la Coppa"
Leggi anche: Spal sconfitta e fischiata. Al Mazza vince il Pietracuta
Il Pietracuta sogna un’altra impresa. Al ’Mazzola’ in coppa c’è la Spal - La squadra di Roberto Cevoli oggi si ritroverà faccia a faccia con l’Ars et Labor Ferrara e per l’occasione tr ... sport.quotidiano.net
Ti auguro di amare e sognare con la stessa forza con cui io ho amato e sognato te #ioete #mammaefiglio #mammapma #bimboarcobaleno - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.