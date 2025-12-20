Il Pietracuta sogna un’altra impresa Al ’Mazzola’ in coppa c’è la Spal

Il Pietracuta sogna un’altra impresa. Questa volta non in campionato, ma in Coppa Italia. La squadra di Roberto Cevoli oggi si ritroverà faccia a faccia con l’Ars et Labor Ferrara e per l’occasione traslocherà al ‘Valentino Mazzola’ di Santarcangelo (calcio d’inizio alle 14.30), stadio più idoneo a contenere i tifosi della Spal. Dentro o fuori, in gara unica. Chi vince si qualifica direttamente alla semifinale della fase regionale di Coppa Italia, dove affronterà una tra Mezzolara e Massa Lombarda. Il ‘piccolo’ Pietracuta si è già tolto lo sfizio di battere la ‘grande’ Spal, in campionato, nella gara d’andata al ‘Mazza’ con una rete realizzata da Zannoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

