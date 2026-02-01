Spaccio e aggressione chiuso un bar

I carabinieri di Cerreto Guidi hanno chiuso per dieci giorni un bar del paese. L’operazione è arrivata dopo un episodio di spaccio e aggressione. La sospensione della licenza è stata decisa dal questore di Firenze e comunicata ieri. La polizia ha agito per fermare comportamenti rischiosi e garantire più sicurezza nella zona.

Il 30 gennaio 2026, i carabinieri hanno notificato la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande a un bar di Cerreto Guidi (FI), su disposizione del questore di Firenze, con chiusura per dieci giorni. Il provvedimento segue controlli approfonditi dai militari, finalizzati a contrastare situazioni che potrebbero compromettere la sicurezza pubblica. Nel corso di un recente controllo serale, sono state riscontrate nel bar attività di spaccio e consumo di stupefacenti da parte di clienti con precedenti, oltre a una violenta aggressione che ha causato gravi lesioni. Altri elementi raccolti hanno evidenziato l’inefficacia della gestione del locale nonostante precedenti interventi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Cerreto Guidi FI

Il Questore di Firenze ha deciso di chiudere per dieci giorni un bar a Cerreto Guidi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

RISSA DAVANTI AL VIDEOPOKER: BAR CHIUSO PER 45 GIORNI | 20/12/2025

Ultime notizie su Cerreto Guidi FI

Argomenti discussi: Inseguito e rapinato dopo una serata al circolo. Per derubarlo gli spaccano una bottiglia in testa; Fidanzati e ciascuno a capo di una baby gang: la Procura chiede il processo per una coppia di ventenni; Valmontone Spaccio sulla Casilina, arrestati una 40enne e un minorenne: sequestrate cocaina e crack; Droga e avventori pericolosi: bar chiuso dal questore - POP.

Spaccio, violenza e presenza di soggetti poco raccomandabili: chiuso un bar a Cerreto GuidiIl questore di Firenze ha disposto la chiusura dell’esercizio per dieci giorni, con conseguente sospensione della licenza per la somministrazione di bevande e alimenti ... msn.com

Spaccio di droga e brutte frequentazioni, chiuso un circolo a FirenzeFirenze, 17 dicembre 2025 - La sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per dieci giorni è stata disposta dal Questore di Firenze nei confronti di un circolo cittadino, al ... lanazione.it

Allarme sicurezza. Lo spacciatore ucciso dal poliziotto a Rogoredo aveva precedenti per violenza, aggressione e spaccio. Inoltre, il 28enne aveva un permesso di soggiorno spagnolo, ma non quello italiano. Il commento di Milo Infante. bit.ly/Guarda-Ore14 - facebook.com facebook

Montebelluna, uomo di 37 anni arrestato per violenza ai carabinieri e spaccio: sequestrati cocaina e contanti. #Veneto #Treviso #Cronaca #Inprimopiano x.com