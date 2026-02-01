Spaccio violenza e presenza di soggetti poco raccomandabili | chiuso un bar a Cerreto Guidi

Il Questore di Firenze ha deciso di chiudere per dieci giorni un bar a Cerreto Guidi. La decisione arriva dopo che le forze dell’ordine hanno riscontrato attività di spaccio e episodi di violenza nel locale. La presenza di soggetti poco raccomandabili ha portato alla sospensione della licenza, che mira a riaccompagnare la situazione sotto controllo. La chiusura mira a evitare ulteriori problemi e a garantire maggiore sicurezza in zona.

Cerreto Guidi, 1 febbraio 2026 – Il Questore di Firenze sospeso la licenza di somministrazione di alimenti e bevande per un bar nel comune di Cerreto Guidi, con un provvedimento che impone la chiusura dell’esercizio per dieci giorni. La decisione, notificata dai carabinieri lo scorso 30 gennaio, segue un’attività di controllo intensificata da parte delle forze dell’ordine, nell’ambito delle normali operazioni di monitoraggio del territorio. Il provvedimento è stato emesso a seguito di un controllo effettuato nei giorni scorsi, in orario serale, dai militari della Compagnia di Empoli. Durante l’intervento, è emerso che all’interno del locale si svolgevano attività di spaccio e consumo di stupefacenti, coinvolgendo alcuni avventori con precedenti penali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

