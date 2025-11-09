Aggressione al bar col machete locale chiuso per 20 giorni

San Mauro (Cesena), 9 novembre 2025 – Nuova chiusura per un bar in zona San Mauro in Valle dopo la prima decisione del giugno 2024 con allora 15 giorni di stop forzato. Questa volta nei confronti del bar, teatro di disordini e abituale luogo di ritrovo di pregiudicati, c’è stato il pugno duro del questore che ha disposto la sospensione della licenza per 20 giorni. L’aggressione col machete durante una lite tra i clienti. Tra gli episodi recenti più rilevanti vi sarebbe una aggressione scoppiata giovedì tra alcuni clienti del bar, durante la quale un uomo armato di un machete lungo 60 cm è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltraggio e porto abusivo di armi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggressione al bar col machete, locale chiuso per 20 giorni

