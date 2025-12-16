Mercato Roma non solo Zirkzee | Beto e Ekhator si aggiungono alla lista
Il mercato della Roma si arricchisce di nuovi nomi oltre a Zirkzee, con Beto ed Ekhator pronti a rafforzare la rosa. La squadra di Gian Piero Gasperini, dopo due sconfitte consecutive in Serie A, cerca di rilanciarsi e migliorare le proprie prestazioni in vista delle prossime sfide.
La Roma di Gian Piero Gasperini si è rimessa in marcia dopo le due battute d’arresto consecutive in Serie A. Contro il Como è bastata una giocata, ancora una volta decisiva, per tornare a fare tre punti: l’1-0 porta la firma di Wesley e restituisce serenità all’ambiente, oltre a ridare slancio alla classifica in vista della delicata trasferta contro la Juventus. La prestazione è stata solida, matura, e ha confermato la crescita della squadra sotto il profilo dell’equilibrio e dell’intensità. Tuttavia, il risultato non sposta le convinzioni della dirigenza sul futuro prossimo: a Trigoria la priorità resta una, rinforzare l’attacco nel mercato di gennaio. Sololaroma.it
