Il mercato del Napoli si prepara a definire le prossime mosse, con particolare attenzione alla possibile cessione di Noa Lang, ormai vicino al trasferimento al Galatasaray. La squadra azzurra valuta con attenzione i sostituti e potrebbe velocizzare le operazioni nelle prossime ore, con cinque nomi in lista di Manna. La ricerca di un degno erede si inserisce in un contesto di rinnovamento che potrebbe portare novità importanti nelle prossime settimane.

Il mercato del Napoli in entrata potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore grazie ad alcune cessioni. La prima, in ordine di tempo, dovrebbe essere quella di Noa Lang, ad un passo dal trasferimento al Galatasaray. L’accordo tra club è in via di definizione sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato intorno ai 27 milioni. L’olandese avrebbe già concordato i dettagli contrattuali. In attesa dell’ufficialità, Giovanni Manna è già alla ricerca di un sostituto. Napoli, cinque nomi in lista per sostituire Lang. Con le imminenti uscite di Noa Lang e probabilmente Lorenzo Lucca, la priorità del Napoli è quella di rinforzarsi in attacco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, caccia al sostituto di Lang: cinque nomi nella lista di Manna

Leggi anche: Calciomercato Napoli, Manna a caccia del sostituto di Anguissa: due nomi nel mirino

Leggi anche: Napoli, i cinque nomi per il centrocampo: la lista di Manna

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Napoli, è cominciata la caccia al colpevole di un mercato infruttuoso. Voci su De Laurentiis furioso (Corbo) Acquisti che non hanno migliorato il Napoli. Tredici lanno scorso, 9 in estate, circa 300 milioni in uscita. Manna avrà modo di difendersi. https://www.iln; Lattacco non segna più, frenatona Napoli. Ecco perché è caccia a En-Nesyri; Il Napoli scopre il mal dattacco, cambiano le priorità sul mercato: caccia a un bomber a saldo zero; Il mercato estivo non convince, è cominciata la caccia al colpevole – Repubblica.

Napoli, è cominciata la caccia al colpevole di un mercato infruttuoso. Voci su De Laurentiis furioso (Corbo) - Acquisti che non hanno migliorato il Napoli. Tredici lanno scorso, 9 in estate, circa 300 milioni in uscita. Manna avrà modo di difendersi ... ilnapolista.it

Napoli, mercato flop. Caccia al colpevole - NAPOLI – Tre punti in cassaforte, ma con il retrogusto amaro di una verità che non può essere ignorata. Il Napoli supera lostacolo e interrompe lemorragia di risultati, ma la vittoria appare fragile ... napolipiu.com

CALCIOMERCATO NAPOLI: ARRIVA SUBITO IL SOSTITUTO DI DE BRUYNE!

Zeballos sul tavolo del Napoli, ma il Boca frena Il mercato del Napoli continua a muoversi tra proposte e incastri complessi. L’ultimo nome è quello di Exequiel Zeballos, ala destra classe 2002 del Boca Juniors. Secondo Fabrizio Romano, il profilo è stato prop - facebook.com facebook

ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, nuovi contatti con l' #AlHilal per #MarcosLeonardo: l'attaccante può arrivare anche senza lo scambio con #Lucca #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com