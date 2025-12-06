A spasso per il paese con smartphone rubati e spray urticante
Una pattuglia in transito, un controllo apparentemente ordinario e, nel giro di pochi minuti, una scoperta che aggiunge un tassello significativo alla lotta contro i furti nella zona. È così che, nei giorni scorsi, i carabinieri di Bressanone hanno denunciato un uomo di 25 anni, senza fissa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
https://www.infovercelli24.it/2025/11/30/leggi-notizia/argomenti/cigliano/articolo/cigliano-spassi-a-spasso-per-le-vie-del-paese.html - facebook.com Vai su Facebook