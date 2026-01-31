Migliaia di persone si radunano in piazza Garibaldi a Sondrio per festeggiare l’arrivo della Fiamma Olimpica. Un’onda di entusiasmo invade la piazza, con cori e applausi, mentre poco prima delle 19 la folla accoglie con entusiasmo il passaggio della torcia. La città si ferma per un momento di festa, tra applausi e cori di “Sondrio c’è”.

Sondrio, 31 gennaio 2026 – “Sondrio c’è, Sondrio c’è, Sondrio c’è”. Un boato ad accogliere, qualche minuto prima delle 19.30, Sandro Vanoi, l’ultimo tedoforo che con il fuoco della sua fiaccola partito da Olimpia il 26 novembre - e giunto in Italia, a Roma, il 4 dicembre - ha acceso pure In leggero anticipo il braciere sul palco di una piazza Garibaldi dove ieri sera si è, davvero, scritto un pezzo di storia. A Sondrio, cinquantacinquesima tappa del viaggio della fiaccola, è andata in scena la magia olimpica. Migliaia di persone - le prime stime parlano di almeno 4mila, il doppio rispetto a quanto preventivato - hanno gremito le strade e la piazza per vivere di persona l’evento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiamma Olimpica, l'abbraccio di Sondrio: in piazza Garibaldi festa per migliaia di persone

Approfondimenti su Fiamma Olimpica

Giovedì 8 gennaio, a Parma in piazza Garibaldi, si svolgerà l’evento dedicato alla Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026.

Giovedì 8 gennaio, Parma ospiterà la Fiamma Olimpica in piazza Garibaldi, un momento che celebra lo spirito dei Giochi e i valori di solidarietà, rispetto e impegno.

Ultime notizie su Fiamma Olimpica

