Rimini si prepara ad accogliere l’atmosfera della febbre olimpica, con una staffetta tra i tedofori che attraversa il lungomare e il centro storico. Da porto a piazza Malatesta, il percorso unisce tradizione e spirito di comunità, culminando in una festa pubblica. Un’occasione per condividere l’entusiasmo dell’evento internazionale in un contesto autentico e coinvolgente, che unisce cittadini e visitatori in un momento di condivisione e festa.

Di mano in mano. Percorrendo il lungomare, risalendo dal porto verso il Ponte di Tiberio. Fino all’arrivo in piazza Malatesta. Tenendo accesa la fiamma. Quella Fiamma olimpica che ha percorso le vie di Rimini, diretta verso i Giochi Olimpici invernali che tra un mese esatto avranno inizio a Milano e Cortina. Decine di tedofori per un giorno. Fieri, orgogliosi. Hanno percorso i 200 metri più emozionanti della loro vita tenendo alta la fiaccola e sfidando neve e gelo. Non esattamente una giornata mite quella che ha portato la magia delle Olimpiadi fino a Rimini. Ma questo non ha scoraggiato i riminesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Febbre olimpica, staffetta tra tedofori e la festa in piazza: Rimini si accende

Leggi anche: La festa invade la piazza di Rimini: migliaia alla camminata contro la violenza, poi si accende il Natale

Leggi anche: La Fiamma olimpica attraversa Palermo: Pippo Inzaghi tra i tedofori, Tony Cairoli accende il braciere al Politeama

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Da Ascoli a Gradara: le tappe e gli orari della (nostra) fiaccola olimpica.

San Benedetto accoglie la fiamma olimpica sotto la pioggia. In tantissimi ad accompagnare i tedofori - Accensione davanti alla scuola Curzi e percorso cittadino fino al nord: presenti Comune, forze dell’ordine e associazioni, con il passaggio verso Grottammare e Cupra ... lanuovariviera.it