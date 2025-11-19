Sondaggi politici nel centrodestra cresce solo Fratelli d'Italia al 31,4% | chi prende più voti

Nel centrodestra cresce solo FdI, che supera il 31%. Lega e Forza Italia calano. Giù anche il Pd, al 22%. Stabili i 5S. Ecco l'ultimo sondaggio politico di Swg. 🔗 Leggi su Fanpage.it

sondaggi politici centrodestra cresceSondaggi politici, nel centrodestra cresce solo Fratelli d’Italia, al 31,4%: chi prende più voti - Nel centrodestra cresce solo Fratelli d'Italia, che supera il 31%. Come scrive fanpage.it

sondaggi politici centrodestra cresceSondaggi politici, calano FdI e Lega mentre il M5s rimonta: chi è davanti tra i partiti - Fratelli d’Italia e Lega perdono quattro decimi ciascuno, Forza Italia resta stabile. Lo riporta fanpage.it

sondaggi politici centrodestra cresceSondaggio Politico Swg: Fratelli d’Italia cresce, Forza Italia e Lega in lieve affanno. Il Pd frena, M5s stabile, salgono Azione e Noi Moderati - I dati dell'ultimo sondaggio politico di Swg per La7, al 17 novembre 2025, conferma la posizione dominante della coalizione di destra, mentre le forze di centrosinistra mostrano lievi flessioni. Si legge su ilsicilia.it

