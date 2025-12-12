Piscina comunale il punto sui lavori Un anno in più in piazza Bagnolet

La piscina comunale di piazza Bagnolet prosegue i lavori di ristrutturazione, con la convenzione per la gestione prolungata di un anno. La struttura rimane operativa, offrendo servizi alla comunità mentre si attende il completamento del nuovo impianto, garantendo continuità e sicurezza per gli utenti.

Prolungata di un anno la convenzione per la gestione della piscina di piazza Bagnolet in attesa dell’ultimazione del nuovo impianto. Lo ha stabilito la giunta comunale confermando l’incarico alla Polisportiva Associazionismo Sestese che continuerà ad occuparsi della struttura sportiva fino alla sua chiusura, prevista per fine anno prossimo. Stando agli accordi, l’Associazionismo Sestese effettuerà a propria cura e spese gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per la fruibilità della piscina oltre il termine del 31 dicembre e propedeutici all’estensione della certificazione della sicurezza della stabilità strutturale della copertura, per un costo di circa 15mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it