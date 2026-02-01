A San Clemente, la scuola primaria chiamata affettuosamente la Scuolina resiste al calo di bambini nel borgo. Nonostante le difficoltà, le famiglie continuano a iscrivere i figli, puntando sull’educazione e sulla valorizzazione dell’identità locale. La scuola si impegna a mantenere viva la comunità e a trasmettere le tradizioni del territorio.

Nel cuore di San Clemente c’è una piccola scuola primaria che le famiglie chiamano affettuosamente la Scuolina. Un luogo che non è solo un edificio scolastico, ma un presidio educativo e comunitario, capace di mantenere viva l’identità del territorio nonostante il calo demografico che colpisce i piccoli centri. Con circa 30 alunni, la scuola rappresenta un modello educativo a misura di bambino: classi contenute, attenzione quotidiana, rapporto diretto tra insegnanti e famiglie. Anche l’inizio della giornata ha un valore simbolico, scandito dal suono delle campane della chiesa, in un contesto che privilegia la presenza e le relazioni autentiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Scuolina resiste al calo demografico del borgo e rilancia su educazione ed identità territoriale

Approfondimenti su San Clemente Scuolina

L’Agenzia comunale per gli alloggi si propone come una risposta concreta alla sfida del calo demografico, puntando a favorire l’occupazione degli edifici riqualificati e attrarre nuovi residenti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su San Clemente Scuolina

Argomenti discussi: La Scuolina resiste al calo demografico del borgo e rilancia su educazione ed identità territoriale; Ha solo 30 alunni: la Scuolina resiste allo spopolamento dell'entroterra riminese.

La Scuolina resiste al calo demografico del borgo e rilancia su educazione ed identità territorialeNel cuore di San Clemente c’è una piccola scuola primaria che le famiglie chiamano affettuosamente la Scuolina. Un luogo ... ilrestodelcarlino.it

Ha solo 30 alunni: la Scuolina resiste allo spopolamento dell'entroterra rimineseNonostante l’inverno demografico che sta colpendo un po’ tutte le città, soprattutto i borghi più piccoli come San Clemente, questa scuola continua ad essere un punto di riferimento per l’intera ... altarimini.it

teatro e arti sceniche a @casa_di_gesso quindicesima settimana di scuolina ~ anno 2025/26 « mettiamo insieme visibile e invisibile. nell’ordine immaginario diventa normale che un elefante, animale immenso, venga fuori da un guscio di chiocciola o vedre - facebook.com facebook