La lotta al calo demografico Agenzia comunale per alloggi | È la sfida del prossimo anno

L’Agenzia comunale per gli alloggi si propone come una risposta concreta alla sfida del calo demografico, puntando a favorire l’occupazione degli edifici riqualificati e attrarre nuovi residenti. Il suo obiettivo principale è garantire un uso efficiente delle risorse e sostenere lo sviluppo locale, contribuendo a contrastare la diminuzione della popolazione attraverso strategie mirate di incentivazione e valorizzazione del patrimonio abitativo.

Un'agenzia comunale per i nuovi alloggi, pensata per evitare che gli edifici appena riqualificati restino vuoti e, soprattutto, per contrastare il calo demografico attirando nuovi residenti. È questa una delle scommesse principali dell'amministrazione comunale ascolana, che entrerà nel vivo a partire dalla prossima estate, quando inizieranno a concludersi i cantieri finanziati dal Pnrr e dal programma Pinqua. Il Comune sta infatti monitorando l'avanzamento delle opere: da aprile partirà la chiusura progressiva dei cantieri, mentre parallelamente si lavora alla nascita della cosiddetta ' agenzia per i nuovi alloggi '.

