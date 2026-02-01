Soccorso in stato confusionale e con una ferita all' orecchio 50enne denuncia il furto di un orologio

Questa mattina ad Ancona, un uomo di 50 anni è stato trovato in strada in stato confusionale, con una ferita all’orecchio. Ha raccontato di essere stato derubato e ha denunciato il furto di un orologio. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che lo hanno portato in ospedale per le prime cure. La polizia ora indaga per capire cosa sia successo.

ANCONA – Lo hanno trovato in stato confusionale, con una ferita all’orecchio, riferendo di essere stato vittima di un furto. Ieri sera, intorno alle ore 21, la polizia è intervenuta al Piano per raccogliere la testimonianza, di un 50enne di origini rumene, non lucido per via dell’eccessiva assunzione di bevande alcoliche, che ha riferito di essere stato derubato del proprio orologio, dopo essere stato avvicinato da uno straniero a lui sconosciuto. L’uomo aveva una ferita lacero-contusa all’orecchio, compatibile con una caduta, pertanto gli agenti hanno richiesto l’intervento del 118. Dopo aver prestato le prime cure, il personale sanitario della Croce Gialla ha disposto il trasporto del 50enne all’ospedale regionale di Torrette.🔗 Leggi su Anconatoday.it

