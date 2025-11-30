Giovane in stato confusionale si tuffa in mare | soccorso e condotto in ospedale
Tensione, ieri mattina, tra le 9.30 e le 10, a Torrione: un uomo in stato confusionale si è tuffato in mare ed ha avuto difficoltà a tornare a riva. Sul posto, allertati dai presenti, i sanitari della Croce Bianca che, a loro volta, hanno contattato le forze dell'ordine. Il giovane, con problemi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
