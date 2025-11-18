Anziano vaga in stato confusionale a Cava | soccorso e riaffidato al fratello

Tensione a Cava, nella tarda mattinata: la Polizia Municipale ha soccorso un anziano in stato confusionale, proveniente da S.Antonio Abate. L'uomo, del 1940, era stato notato da una donna che, accortasi delle sue difficoltà e vedendolo sotto la pioggia, ha allertato il Comando. Sul posto gli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

