sinner la rincorsa al n1 si fa dura alcaraz va in fuga anche senza vincere gli australian open

La corsa di Jannik Sinner al numero uno del tennis si fa sempre più difficile. Dopo la vittoria di Alcaraz agli Australian Open, lo spagnolo ha aumentato il suo vantaggio di punti. Lunedì, sarà sicuro di avere almeno 12.950 punti, con un margine di 2.650 punti su Sinner. Se Alcaraz dovesse vincere il torneo, il vantaggio salirebbe a 13.650 punti, portando a oltre 3.300 punti di distacco dall’italiano. La strada verso la vetta si complica, e ora Sinner dovrà fare il

La sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic costa moltissimo a Jannik Sinner in termini di classifica. L’azzurro nel ranking Atp che sarà aggiornato lunedì 2 febbraio avrà 10300 punti, ben 1200 in meno rispetto all’inizio dello slam di Melbourne. Il numero 2 del mondo difendeva il titolo del 2025 (e del 2024) e per questo l’eliminazione in semifinale è così pesante dal punto di vista della classifica. Anche perché il suo rivale, Carlos Alcaraz, ha già guadagnato 900 punti rispetto allo scorso anno, arrivando in finale (contro i quarti del 2025), che sommati ai 1200 punti persi da Jannik, fa si che il vantaggio dello spagnolo nel confronti dell’italiano nel ranking Atp si sia dilatato, e non di poco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Jannik Sinner vede allontanarsi la possibilità di raggiungere la vetta del ranking.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si preparano per gli Australian Open, il primo grande torneo dell’anno.

