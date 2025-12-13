Alcaraz sfida a Sinner | Obiettivo del 2026? Vincere gli Australian Open

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si preparano per gli Australian Open, il primo grande torneo dell’anno. Dopo le vacanze, entrambi sono tornati in campo per allenarsi, pronti a confrontarsi sul cemento di Melbourne. Alcaraz ha dichiarato il suo obiettivo per il 2026: conquistare il titolo degli Australian Open.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz lancia la sfida a Jannik Sinner agli Australian Open. Dopo le brevi vacanze, i due tennisti hanno ricominciato ad allenarsi in vista del primo Slam dell’anno, che andrà in scena sul cemento di Melbourne e a cui l’azzurro arriverà da campione in carica. Ma proprio gli Australian Open sono il grande obiettivo dello spagnolo per il 2026, nonché unico Slam che ancora manca alla sua bacheca. “Il mio obiettivo chiaro per il 2026 è vincere l’Australian Open. Il bello e il brutto è che sarà proprio il primo torneo della stagione”, ha detto Alcaraz dopo essere stato premiato come atleta dell’anno a Murcia, “voglio essere pronto per giocare ad alto livello e non vedo l’ora di allenarmi per prepararmi al meglio sia fisicamente che mentalmente per la nuova stagione”. Seriea24.it

Alcaraz lancia la sfida a Sinner: "L' Australian Open è il mio grande obiettivo per il 2026" - Il numero uno del mondo non nasconde l'ossessione per l'unico major che gli manca: "Voglio fare il Career Slam. gazzetta.it