SicurezzaSalvini | fermo preventivo 48h

Matteo Salvini annuncia che il governo sta lavorando per far approvare il decreto sicurezza già mercoledì. Il leader della Lega ha confermato la volontà di applicare uno sgombero rapido di immobili occupati e ha proposto di estendere il fermo preventivo a 48 ore, nel tentativo di rafforzare il controllo nelle manifestazioni e migliorare la gestione della sicurezza pubblica.

19.00 "Noi siamo pronti e speriamo che il decreto sicurezza arrivi in Cdm mercoledì".Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini che ha parlato di norme che prevedono lo sgombero di tutti gli immobili occupati e quella che taglia i ricongiungimenti familiari Matteo Salvini ha anche proposto di estendere il fermo preventivo fino a 48 ore nel contesto delle discussioni sulla sicurezza e la gestione delle manifestazioni.Una misura che mira a intervenire preventivamente,oltre le 12 ore proposte inizialmente da Piantedosi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Sicurezza Salvini Sequestro preventivo per il Piper di Roma: irregolarità nella sicurezza e modifiche strutturali non autorizzate Il Piper di Roma è stato sottoposto a sequestro preventivo a causa di irregolarità relative alla sicurezza e a modifiche strutturali non autorizzate. Sequestro (preventivo) del Piper di via Tagliamento: nel mirino sicurezza, capienza ed evacuazione Il sequestro preventivo del Piper di via Tagliamento a Roma evidenzia criticità legate a sicurezza, capienza ed evacuazione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Sicurezza Salvini Argomenti discussi: Condanna per gli scontri, Mattarella: Solidarietà ad agente ferito, Meloni: Colpito lo stato; Guerriglia a Torino dopo il corteo per Askatasuna: poliziotto aggredito, scontro politico sulla sicurezza; Torino, manifestanti lanciano bombe carta: la polizia risponde coi lacrimogeni. Diversi feriti in ospedale. Decreto Sicurezza, Meloni e Salvini: nuove regole dopo Torino/ Tutele agenti, obbligo cauzione: cosa cambiaNuovo Decreto Sicurezza dopo i gravi fatti di Torino: pressing Meloni e Salvini per tutelare forze dell'ordine. Le richieste sul tavolo del CdM ... ilsussidiario.net Sicurezza, Salvini all'attacco. Mattarella dice no a un solo superdecreto leggePiantedosi avrebbe predisposto due testi distinti. Nel decreto non figurano disposizioni sull’uso dei coltelli da parte dei giovani, né le ... huffingtonpost.it «I gravissimi scontri di Torino impongono alcune scelte: nessuna tolleranza con i violenti, subito il nuovo pacchetto sicurezza». Lo scrive Matteo Salvini - facebook.com facebook Salvini, Torino impone scelte. Subito pacchetto sicurezza e tolleranza zero. Sì anche all'obbligo di una cauzione per chi scende in piazza #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.