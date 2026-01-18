Sequestro preventivo del Piper di via Tagliamento | nel mirino sicurezza capienza ed evacuazione

Il sequestro preventivo del Piper di via Tagliamento a Roma evidenzia criticità legate a sicurezza, capienza ed evacuazione. Durante un controllo, sono state riscontrate modifiche strutturali, mancanze di certificazioni e rischi igienico-sanitari, oltre a un’affluenza superiore ai limiti consentiti. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e a promuovere il rispetto delle normative vigenti per locali pubblici.

Roma, 18 gennaio 2026 – Sequestro preventivo per lo storico Piper Club. Nel locale di via Tagliamento, durante un controllo, sarebbero state riscontrate diverse criticità: modifiche strutturali all’impianto, assenza di alcune certificazioni, rischi legati alle procedure di evacuazione in caso di emergenza, problemi sul piano igienico-sanitario e la presenza di un numero di persone superiore alla capienza consentita. Il provvedimento è scattato nell’ambito delle verifiche che la Questura di Roma sta conducendo da tempo e che sono proseguite anche dopo la tragedia di Crans-Montana. Il sequestro preventivo dovrà ora essere convalidato dall’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Sequestro preventivo per il Piper di Roma: irregolarità nella sicurezza e modifiche strutturali non autorizzate

Il Piper di Roma è stato sottoposto a sequestro preventivo a causa di irregolarità relative alla sicurezza e a modifiche strutturali non autorizzate. La misura, adottata dalle autorità competenti, mira a garantire il rispetto delle normative e la tutela della sicurezza pubblica. Il locale, simbolo della vita notturna romana, rimane temporaneamente chiuso fino alla risoluzione delle questioni sollevate.

Il Piper sotto sequestro a Roma dopo la strage di Crans-Montana. “Evacuazione rischiosa e troppe persone”

Il Piper di Roma è stato sottoposto a sequestro in seguito agli eventi di Capodanno a Crans-Montana. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, a causa delle difficoltà nell’evacuazione e del numero di persone presenti. L’intervento si inserisce in un più ampio quadro di controlli mirati a garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali rischi collegati agli episodi recenti.

