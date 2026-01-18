Sequestro preventivo per il Piper di Roma | irregolarità nella sicurezza e modifiche strutturali non autorizzate

Il Piper di Roma è stato sottoposto a sequestro preventivo a causa di irregolarità relative alla sicurezza e a modifiche strutturali non autorizzate. La misura, adottata dalle autorità competenti, mira a garantire il rispetto delle normative e la tutela della sicurezza pubblica. Il locale, simbolo della vita notturna romana, rimane temporaneamente chiuso fino alla risoluzione delle questioni sollevate.

Il Piper, uno dei locali storici della vita notturna della Capitale, è stato sottoposto a sequestro preventivo. Il provvedimento, che dovrà essere convalidato dall’autorità giudiziaria, arriva al termine di una serie di controlli accurati e in seguito a irregolarità riscontrate nelle strutture del locale di via Tagliamento. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, all’interno della discoteca sono state trovate gravi carenze sotto il profilo della sicurezza. Tra le principali problematiche, gli agenti hanno segnalato modifiche non autorizzate all’impianto strutturale del locale, che potrebbero compromettere l’incolumità dei frequentatori in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Piper sotto sequestro a Roma dopo la strage di Crans-Montana. “Evacuazione rischiosa e troppe persone”

Il Piper di Roma è stato sottoposto a sequestro in seguito agli eventi di Capodanno a Crans-Montana. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, a causa delle difficoltà nell’evacuazione e del numero di persone presenti. L’intervento si inserisce in un più ampio quadro di controlli mirati a garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali rischi collegati agli episodi recenti.

"Irregolarità e problemi di sicurezza": terzo sequestro per il Dragon club in meno di due anni

Il Dragon club di via Principe di Belmonte è stato nuovamente sequestrato dalla polizia municipale, segnando il terzo intervento in meno di due anni. L’intervento è stato motivato da presunte irregolarità nella documentazione e nella dotazione del locale. Questa serie di sequestro evidenzia problematiche legate alla sicurezza e alla conformità delle attività svolte all’interno del locale, sollevando nuovamente questioni sulla gestione e la regolarità delle autorizzazioni.

Sequestrata a #Brindisi una Motonave Russa. Nei giorni scorsi, nel porto di Brindisi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza hanno eseguito un sequestro preventivo d’urgenza di una motonave proveniente dalle acque territoriali russ - facebook.com facebook

La Questura di #Torino ha disposto il sequestro preventivo della #TorreRossa di #Sestriere per irregolarità legate alla sicurezza. L’hotel a tre stelle, storico simbolo della località sciistica e gestito da Aurum Hotels, è stato chiuso dopo controlli congiunti con i x.com