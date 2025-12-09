Quattro chili di marijuana eroina e hashish in casa | si scaglia contro i carabinieri per impedire la perquisizione

Viterbotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 novembre scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tuscania, impegnati in un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un uomo per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

