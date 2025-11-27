Spaccia coca hashish e marijuana ai minorenni di Noceto | arrestato 17enne
Spacciava hashish, marijuana ma anche cocaina a ragazzi e ragazzini, anche minorenni, a Noceto. Un giovane di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri, che hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna. I militari, che hanno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
