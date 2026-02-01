Esondazione del Fiume Sarno | inviati in Procura i resoconti delle audizioni dei sindaci

La Commissione parlamentare ha raccolto le testimonianze dei sindaci dopo l’esondazione del Sarno. I resoconti delle audizioni svolte il 16 dicembre sono stati inviati alla Procura, che ora valuta le eventuali responsabilità e i prossimi passi. La situazione resta sotto osservazione, mentre le comunità interessate chiedono risposte concrete.

La Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta dal deputato Pino Bicchielli, ha assunto “alcune determinazioni conseguenti alle audizioni svolte lo scorso 16 dicembre sui fenomeni di esondazione del fiume Sarno e dei suoi affluenti “. Lo riferisce una nota. “Dalle audizioni de i sindaci di Scafati, San Marzano sul Sarno, Angri e Sarno, svolte lo scorso dicembre – spiega Bicchielli -, sono emerse criticità rilevanti e possibili profili di responsabilità, anche di natura penale. Per questa ragione ho ritenuto doveroso proporre l’invio dei resoconti stenografici alla magistratura, affinché possa svolgere ogni valutazione del caso”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Ildenaro.it

