Allerta rossa per maltempo in Emilia Romagna domani si teme l’esondazione dei fiumi

Allerta rossa domani nel giorno di Natale in Emilia Romagna, regione su cui sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, soprattutto sul settore centrale. Secondo il bollettino emesso dalla allerta Meteo regione, a causa delle condizioni di maltempo, si potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con superamenti della soglia 2. Massima allerta in particolare sugli affluenti in destra Reno con alimentazione collinare. Sui settori appenninici e collinari emiliani i fenomeni saranno nevosi a partire da quote attorno ai 300400 metri, con accumuli di 5-15 cm sulle zone collinari e di ulteriori 20-30 cm sulle zone montuose. 🔗 Leggi su Lapresse.it

