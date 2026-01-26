Partito Liberaldemocratico Napoli Alfio Ferlito eletto segretario provinciale

Il Partito Liberaldemocratico di Napoli ha eletto Alfio Ferlito come nuovo segretario provinciale durante il congresso di Pomigliano d’Arco. La proposta del partito si concentra su temi chiave come sicurezza, tutela del ceto medio e un governo più efficiente, elementi fondamentali per lo sviluppo e la stabilità del territorio. La scelta mira a rafforzare l’impegno liberaldemocratico in un contesto di crescente attenzione alle esigenze della comunità locale.

Il congresso provinciale di Pomigliano d'Arco rilancia la proposta liberaldemocratica: sicurezza, ceto medio e governo efficiente al centro del programma.. Il congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico di Napoli, svoltosi presso l'Hotel Leopardi di Pomigliano d'Arco, ha eletto Alfio Ferlito nuovo segretario provinciale. « Ringrazio gli iscritti per la fiducia – ha dichiarato Ferlito –. Il nostro impegno sarà quello di costruire a Napoli una proposta liberaldemocratica riconoscibile, fondata su responsabilità istituzionale, capacità di governo e rispetto delle regole». La nuova segreteria provinciale lavorerà su priorità chiare: sicurezza urbana come condizione della libertà, tutela del ceto medio produttivo, rafforzamento della capacità amministrativa e governo ordinato del turismo.

