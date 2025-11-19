Il principe Andrea non molla Royal Lodge Con chi lo beccano
Andrew Mountbatten Windsor il fratello di Re Carlo ormai senza titolo è stato visto in pubblico mentre cavalcava nei giardini del Castello di Windsor. L'ex principe e duca di York, 65 anni, come riporta il Daily Mail stava chiaccherando con una donna e l'immagine di Andrea testimonia che non abbia ancora lasciato Royal Lodge, nonostante sia stato sfrattato dal fratello maggiore e dal nipote. Andrea dovrebbe essere bandito a Sandringham, ma diverse fonti hanno detto che ci vorranno mesi per lasciare la sua casa di Windsor, che condivide con la sua ex moglie Sarah Ferguson. La ex moglie Sarah sta però considerando di fuggire dal Regno Unito per vivere nella villa della figlia in Portogallo, abitazione del valore di 3,6 milioni di sterline. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
