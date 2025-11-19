Il principe Andrea non molla Royal Lodge Con chi lo beccano

Liberoquotidiano.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrew Mountbatten Windsor il fratello di Re Carlo ormai senza titolo  è stato  visto in pubblico  mentre cavalcava nei giardini del Castello di Windsor. L'ex principe e duca di York, 65 anni, come riporta il Daily Mail  stava chiaccherando con una donna e l'immagine di Andrea testimonia che  non abbia ancora lasciato Royal Lodge, nonostante sia stato sfrattato dal fratello maggiore e dal nipote.  Andrea dovrebbe essere bandito a Sandringham, ma diverse fonti hanno detto che ci vorranno mesi per lasciare la sua casa di Windsor, che condivide con la sua ex moglie Sarah Ferguson. La ex moglie Sarah sta però considerando di fuggire dal Regno Unito per vivere nella villa  della figlia in Portogallo, abitazione del valore di  3,6 milioni di sterline. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

il principe andrea non molla royal lodge con chi lo beccano

© Liberoquotidiano.it - Il principe Andrea non molla Royal Lodge. Con chi lo beccano

Scopri altri approfondimenti

principe andrea molla royalL’ex principe Andrea sfida l’esilio imposto da re Carlo e torna a cavallo a Windsor - Accompagnato da una sua assistente, l'ex principe Andrea ha trottato nel parco di Windsor davanti ai fotografi. Da iodonna.it

principe andrea molla royalLa fine di un principe: Andrea cancellato dal sito della Royal Family. Verso l’esilio a Sandringham - A pochi giorni dall’annuncio del ritiro del titolo di principe ad Andrea, ogni menzione è stata cancellata dalle pagine del sito monarchico. Riporta iodonna.it

principe andrea molla royalIl principe Andrea perde anche i corgi: chi si occuperà dei cagnolini della regina Elisabetta II - Dopo la perdita dei titoli reali, ora il principe Andrea dovrà rinunciare anche ai corgi che aveva ereditato dalla regina: che fine faranno gli adorabili ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Principe Andrea Molla Royal