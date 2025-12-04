Comunità in lutto Miriam si è spenta a 49 anni
E' morta dopo una terribile malattia Miriam Stringardi, 49 anni, lasciando il marito Massimo Baldi (fisioterapista grossetano) e la figlia Cloe. La donna si è ammalata mesi fa: qualche giorno fa, durante il ricovero in ospedale, ha deciso di sposarsi con Massimo, una cerimonia semplice ma profondissima, celebrata dal sindaco di Magliano, Gabriele Fusini. Era stato il marito a chiedere al sindaco questo passo perchè non sapeva quanto tempo ancora sarebbe rimasto alla loro vita insieme. Tre giorni dopo Miriam si è spenta proprio in ospedale. La donna gestiva un bar a Magliano insieme al fratello Riccardo.
