Comunità in lutto Miriam si è spenta a 49 anni

Lanazione.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ morta dopo una terribile malattia Miriam Stringardi, 49 anni, lasciando il marito Massimo Baldi (fisioterapista grossetano) e la figlia Cloe. La donna si è ammalata mesi fa: qualche giorno fa, durante il ricovero in ospedale, ha deciso di sposarsi con Massimo, una cerimonia semplice ma profondissima, celebrata dal sindaco di Magliano, Gabriele Fusini. Era stato il marito a chiedere al sindaco questo passo perchè non sapeva quanto tempo ancora sarebbe rimasto alla loro vita insieme. Tre giorni dopo Miriam si è spenta proprio in ospedale. La donna gestiva un bar a Magliano insieme al fratello Riccardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

comunit224 in lutto miriam si 232 spenta a 49 anni

© Lanazione.it - Comunità in lutto, Miriam si è spenta a 49 anni

News recenti che potrebbero piacerti

Miriam, oggi lutto cittadino: "Tutti un minuto in silenzio" - Oggi alle 14,30 i funerali della 24enne trovata senza vita alla base della torre del Mangia. lanazione.it scrive

Lutto cittadino per Miriam - È finita nel peggiore dei modi la vicenda di Miriam, la 24enne di Monteroni d’Arbia scomparsa da martedì scorso. Riporta rainews.it

Miriam: a lutto la sua città, Monteroni d’Arbia - "Per onorare la memoria" di Miriam Oliviero "come amministrazione – dice il sindaco di Monteroni Gabriele Berni – abbiamo deciso ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Comunit224 Lutto Miriam 232