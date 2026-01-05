Volla ansia per la scomparsa di Salvatore | si è allontanato da casa il 30 dicembre

A Volla, nel Napoletano, si intensifica la preoccupazione per la scomparsa di Salvatore Grimaldi, 45 anni, che non è rientrato a casa dopo il 30 dicembre. Le ricerche sono in corso, e le autorità chiedono eventuali segnalazioni o informazioni utili per ritrovare l’uomo. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di incertezza.

Sono giorni di forte preoccupazione a Volla, nel Napoletano, per la scomparsa di Salvatore Grimaldi, uomo di 45 anni di cui non si hanno più notizie dalla giornata di lunedì 30 dicembre. Secondo quanto ricostruito dai familiari, intorno alle ore 13, l’uomo si sarebbe allontanato volontariamente dalla propria abitazione a bordo di una Fiat Punto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Volla, ansia per la scomparsa di Salvatore: si è allontanato da casa il 30 dicembre Leggi anche: "Cheri si è allontanato da casa, per favore aiutatemi a cercarlo" Leggi anche: Ore di ansia per Suamy: la 16enne è scomparsa da diversi giorni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Volla, si allontana da casa e scompare: ansia per Salvatore Grimaldi, 45 anni; Volla, ansia per la scomparsa di Salvatore: si è allontanato da casa il 30 dicembre; Scomparso da giorni: l’appello per ritrovare Salvatore. Volla, si allontana da casa e scompare: ansia per Salvatore Grimaldi, 45 anni - Intorno alle ore 13 del 30 dicembre scorso, l'uomo si è allontanato volontariamente ... msn.com

Si allontana da casa e scompare: ansia per Salvatore Grimaldi, 45 anni. L'appello della famiglia dalla provincia di Napoli - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.