Esce da casa nel pomeriggio e si allontana Da tre giorni non si hanno notizie di una 27enne

NARDO’ - Un giovane donna neretina Tatiana Tramacere, di 27 anni, si è allontanata dalla sua abitazione nel centro di Nardò intorno alle 15,30 di lunedì scorso, 24 novembre, e non è più rientrata a casa. I familiari dopo diversi tentativi di contattarla e passate le ore hanno dato l’allarme alle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Esce da casa nel pomeriggio e si allontana. Da tre giorni non si hanno notizie di una 27enne

Esce da casa nel pomeriggio e si allontana. Da tre giorni non si hanno notizie di una 27enne - Attivate le ricerche nel territorio di Nardò e nelle marine per rintracciare Tatiana Tramacere di cui si sono perse le tracce dal 24 novembre scorso. Da lecceprima.it

Lora, esce di casa e scompare. Appello per Rita - La signora Rita, si sarebbe allontanata volontariamente dalla sua abitazione di Lora nel primo pomeriggio di ieri senza far ritorno a casa e senza dare sue notizie. Lo riporta laprovinciadicomo.it

Ingrid Preianò esce di casa e scompare nel nulla a 13 anni, l'appello disperato della famiglia: «Aiutarteci a ritrovarla» - Ingrid Preianò, 13 anni, si sarebbe allontanata volontariamente dalla propria abitazione nel pomeriggio di mercoledì 11 giugno 2025 e da allora non ha dato più notizie ... Scrive leggo.it