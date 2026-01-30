Short track Pietrobono illumina l’avvio dei Mondiali Junior | l’azzurro vola in semifinale

La prima giornata dei Mondiali Junior di short track si è aperta con una vittoria italiana. Pietrobono ha fatto il suo debutto a Salt Lake City e ha già conquistato il passaggio in semifinale. L’atleta azzurro ha corso con determinazione sull’ice, lasciandosi alle spalle gli avversari e dimostrando di avere tutte le carte in regola per puntare in alto. La fase di qualificazione si è appena conclusa e ora l’attenzione si sposta sulle prossime sfide.

La gara, dedicata ai talenti nati dal 1 gennaio 2007 in poi, vede la partecipazione della squadra italiana con l'obiettivo di distinguersi nelle discipline dei 500, 1000 e 1500 metri. Durante la prima giornata di qualificazioni, fondamentale è stata la disputa delle batterie di qualificazione che hanno determinato chi avrebbe evitato i ripescaggi. Sui 500 e i 1500 metri maschili la competizione è stata intensa, con i due italiani, Filippo Pezzoni e Daniele Zampedri, che sono riusciti a superare i turni preliminari senza dover ricorrere ai recuperi, dimostrando grandissime qualità.

