Settimana con il flusso atlantico | le conseguenze per l’Italia

Questa settimana in Italia si prepara a cambiare volto. Dopo una giornata di febbraio con tanto sole al Centro-Nord, le nuvole tornano a prendere il sopravvento. L’arrivo di nuovi fronti atlantici da ovest porterà pioggia e neve, rendendo il tempo più movimentato e meno stabile. Le previsioni indicano che le condizioni atmosferiche continueranno a evolversi nei prossimi giorni, creando disagi e variazioni nel clima regionale.

Nonostante le ampie schiarite di oggi, primo giorno di febbraio, soprattutto al Centro-Nord, le condizioni atmosferiche stanno per tornare movimentate a causa dell'ingresso da Ovest di nuovi fronti atlantici che dispenseranno piogge e nevicate. Tutto questo perché rimane "aperto" un "canale" dove il flusso oceanico riesce a penetrare facilmente sul Mediterraneo a causa dell'assenza di un anticiclone. Flusso atlantico protagonista. Intanto, domenica 1° febbraio vede ancora meteo instabile soprattutto al Sud e sulla Sicilia a causa di un vortice di bassa pressione centrato sullo Ionio ma in graduale spostamento verso Est.

