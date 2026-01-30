Febbraio 2026 inizia con lo stesso clima di gennaio. Il flusso atlantico continua a dominare il Mediterraneo, portando pioggia e temperature sopra la media. Le previsioni indicano che questa situazione si manterrà per ancora qualche giorno, mantenendo l’Italia sotto cieli nuvolosi e condizioni di maltempo. Le temperature sono leggermente sopra le medie stagionali, e le piogge si susseguono senza sosta, creando disagi soprattutto nelle zone più colpite. La situazione resta sotto osservazione, con i meteorologi che prevedono una possibile evoluzione nei prossimi giorni.

Il mese di febbraio 2026 si apre in piena continuità con il pattern meteorologico che ha segnato gran parte di gennaio. Assisteremo al consolidamento di un flusso perturbato atlantico che continuerà a convogliare impulsi instabili e carichi di umidità e quindi di precipitazioni verso il Mediterraneo Occidentale. Questa nuova e potenziata dinamica è conseguenza dalla massiccia ondata di gelo che sta colpendo gli Stati Uniti, dove l’aria artica spintasi fin sul Golfo del Messico, con il conseguente marcato contrasto tra masse d’aria profondamente diverse ha innescato una poderosa risposta, rinvigorendo il corridoio di correnti tropicali verso l’Europa. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

© Cilentoreporter.it - Febbraio 2026 inizia confermando l’anomalia di gennaio: il flusso atlantico continua a dominare il Mediterraneo

Approfondimenti su Febbraio 2026

#Che-tempo-fara- Febbraio || La primavera si fa ancora desiderare, perché il maltempo non dà tregua.

Ultime notizie su Febbraio 2026

