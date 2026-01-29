Che tempo farà a febbraio | nuove perturbazioni non si ferma il flusso atlantico

La primavera si fa ancora desiderare, perché il maltempo non dà tregua. Le perturbazioni atlantiche continuano ad attraversare il paese, portando pioggia e freddo. La saccatura depressionaria che ha portato temporali nei giorni scorsi si sposta lentamente sul Mediterraneo centrale, con un minimo di pressione che si avvicina ai Balcani. Le previsioni parlano di altre piogge e temperature ancora basse anche nei prossimi giorni.

La saccatura depressionaria responsabile del maltempo dei giorni scorsi si muove ancora sul Mediterraneo centrale, con un minimo di pressione al suolo verso i Balcani. La giornata di oggi, spiega il Centro Meteo Italiano, vedrà ancora condizioni meteo instabili soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Per venerdì ci attendiamo piogge e temporali entro sera al Sud con fenomeni localmente anche a carattere di temporale sui settori tirrenici. Con l'arrivo del weekend ecco che il maltempo non mollerà la presa sul Mediterraneo con un minimo di bassa pressione che si muoverà da nord-ovest verso sud-est interessando soprattutto le Isole Maggiori e poi le regioni meridionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ecco le previsioni di lungo periodo dell’Aeronautica Militare per i primi tre mesi del 2026.

