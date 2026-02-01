Serrone l' ultima battuta finisce in ospedale | cacciatore cade in un dirupo e si rompe il femore

Un cacciatore di Genazzano è finito in ospedale dopo essere caduto in un dirupo durante l’ultima battuta di caccia a Serrone. La scena è stata tremenda, ma fortunatamente non si è fatto troppo male: si è rotto il femore, ma i soccorsi sono arrivati subito e ora si trova sotto cura. La giornata, che doveva essere un addio alla stagione venatoria, si è conclusa in modo diverso da quanto previsto.

Doveva essere l'uscita conclusiva per salutare la stagione venatoria, ma si è trasformata in una disavventura a lieto fine, seppur dolorosa, per un cacciatore di Genazzano. Nel tardo pomeriggio di ieri, 31 gennaio, l'uomo è rimasto vittima di un serio infortunio tra i boschi di Serrone, in una zona impervia che ha richiesto un complesso intervento di recupero aereo. L'incidente è avvenuto in località Velobriglio, lungo la nota "strada degli 800", un'area caratterizzata da una conformazione orografica difficile. Secondo quanto ricostruito, l'uomo — non più giovanissimo — ha perso l'equilibrio mentre si muoveva sul terreno accidentato, rovinando pesantemente al suolo.

