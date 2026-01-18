Piers Morgan cade e si rompe il femore | Colpa di Trump
Piers Morgan è stato ricoverato in ospedale dopo una caduta che gli ha causato la frattura del femore. L'anchorman britannico ha condiviso la notizia sui social, commentando ironicamente che la colpa sarebbe di Donald Trump. L’incidente ha richiesto un intervento chirurgico, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.
(Adnkronos) – Piers Morgan in ospedale per un’operazione dopo una caduta. “Colpa di Donald Trump.”, scrive l’anchorman britannico sul proprio profilo X nel post in cui pubblica la proprio foto dall’ospedale. Morgan racconta la propria disavventura con un elenco dettagliato degli eventi. “1. Sono inciampato su un piccolo gradino. 2 In un ristorante di un hotel a Londra. 3 Femore fratturato. 4. Così male che ho avuto bisogno di un’anca nuova. 5. Convalescenza in ospedale. 6. Stampelle per 6 settimane. 7. Niente spostamenti lunghi per 3 mesi. 8. Partenza scoppiettante per il nuovo anno”, scrive Morgan prima del punto numero 9, tra ironia e mistero: “Do la colpa a Donald Trump”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Vaccino Covid, giornalista Piers Morgan si scusa con Djokovic per le critiche contro di lui: "Cacciarti fu scelta politica, siero non impedisce i contagi" - VIDEO
Leggi anche: Cade dalla palestra di roccia e si rompe tibia e perone: interviene il soccorso alpino
«Devo forse farmi piacere ogni gruppo rock mai esistito o gente che morde la testa ai pipistrelli», ha detto l’ex Pink Floyd a Piers Morgan, dopo alcune dichiarazioni che avevano già fatto infuriare la famiglia Osbourne - facebook.com facebook
Glamour premia 9 trans tra le donne dell'anno 2025, giornalista Piers Morgan: "Al di là della parodia anche per gli standard woke" x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.