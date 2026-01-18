Piers Morgan cade e si rompe il femore | Colpa di Trump

Piers Morgan è stato ricoverato in ospedale dopo una caduta che gli ha causato la frattura del femore. L'anchorman britannico ha condiviso la notizia sui social, commentando ironicamente che la colpa sarebbe di Donald Trump. L’incidente ha richiesto un intervento chirurgico, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

