Segugio maremmano cade in dirupo durante battuta di caccia a Preci | salvato illeso

Questa mattina a Cervara, frazione di Preci, un segugio maremmano è scivolato in un dirupo durante una battuta di caccia al cinghiale. Fortunatamente, l’animale è stato salvato e sta bene. L’incidente si è verificato al confine tra Marche e Umbria, coinvolgendo momenti di preoccupazione per il cane e i cacciatori presenti.

Preci (PG) – Momenti di paura questa mattina a Cervara, frazione del Comune di Preci al confine tra Marche e Umbria, dove un segugio maremmano è scivolato in un dirupo durante una battuta di caccia al cinghiale. L’animale, intorno alle ore 11, ha compiuto un salto in verticale di circa 7-8 metri, fermandosi fortunatamente su un piccolo terrapieno. La zona boscata, molto impervia e difficile da raggiungere, è stata accessibile ai soccorritori solo a piedi dopo un lungo percorso tra la fitta vegetazione. Grazie all’impiego delle tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), l’animale, spaventato ma illeso, è stato recuperato sano e salvo e riconsegnato al legittimo proprietario, senza riportare alcuna ferita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Segugio maremmano cade in dirupo durante battuta di caccia a Preci: salvato illeso Leggi anche: Cane da caccia cade in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco Leggi anche: Montaione: cane da caccia cade in un dirupo, salvato dai vigili del fuoco (foto) Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Acc-Segugi Rescue. Sköll · Negli Occhi di Ulisse. Acc-Segugi Rescue Intanto ti presentiamo.... Ho bussato a tante porte per lui,senza nessun riscontro. Segugio maremmano,leishmania,pauroso. Amo i griffoni ma quando vedo un segugio maremmano,è in - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.