Serie B brianzoli a Padova Monza contro il tabù neopromosse Ecco Cutrone | parte dalla panchina

Il Monza si prepara a sfidare il Padova in trasferta, con l’obiettivo di cancellare il tabù neopromosse. La squadra di Giovanni Stroppa cerca i tre punti per mantenere il ritmo e sfruttare l’entusiasmo cresciuto dopo il successo contro il Pescara. In campo, Patrick Cutrone parte dalla panchina, mentre i brianzoli vogliono allungare la serie positiva e avvicinarsi ulteriormente al secondo posto in classifica, ora distante solo due punti.

Tre punti per dare continuità al successo col Pescara, sfruttare l’onda di entusiasmo cresciuta con gli ultimi acquisti e il mezzo passo falso del Frosinone (1-1 con l’Entella), portandosi a -2 dal secondo posto. Nella trasferta contro il Padova, oggi alle 17.15, il Monza ha un obiettivo triplice. I biancorossi sono però chiamati a non sottovalutare la partita, visto il bilancio fin qui non positivo contro le neopromosse. Da un lato ci sono le due vittorie nette col Pescara, dall’altro ben tre ko (dei quattro totali rimediati in stagione) contro avversarie che l’anno scorso erano in C. E a questo si aggiunge lo scarso feeling dell’ultimo periodo con le sfide lontano dall’U-Power Stadium: un solo successo in quattro match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Approfondimenti su Monza Padova

Ultime notizie su Monza Padova

Serie B, il Monza vince in rimonta a Modena: 1-2 al Braglia con l'ex Azzi e aggancia il Frosinone in vettaLa seconda vittoria consecutiva dopo il poker alla Carrarese consente infatti al Monza di agganciare momentaneamente il Frosinone in vetta alla classifica a quota 37 punti, in attesa dell'impegno dei ... calciomercato.com

Il tecnico del Padova, prossimo avversario dei brianzoli, ha parlato ai microfoni di Monza-NewsA guidare i veneti c’è Matteo Andreoletti, il tecnico più giovane della Serie B (37 anni). La sua carriera è partita proprio dalla Brianza, a Seregno, passando per la Pro Sesto fino alla promozione ... monza-news.it

#SerieB, #Calciomercato, In Serie B colpo importante del #Monza, i brianzoli stanno per chiudere fal Como per Patrick #Cutrone. L'ex attaccante del Milan ha giocato poco a #Parma, 15 presenze e 1 gol, in questa prima parte di stagione. - facebook.com facebook