Ravenna tra le neopromosse sei la migliore Nessuna come te dalla serie C alla serie A
La migliore di tutte. In assoluto: il Ravenna è la squadra neopromossa, tra tutte quelle che in estate hanno fatto il salto di categoria, considerati tutti i campionati professionistici del Belpaese. Undici nuove squadre sono sbarcate in serie C – le nove vincitrici dei gironi, più Ravenna e Inter Under23 – le quattro passate dalla terza serie alla Cadetteria, infine le tre approdate in serie A, ovvero Pisa, Sassuolo e Cremonese. Il Ravenna è la squadra con la miglior posizione in assoluto, prima a parimerito o seconda, visto la gara in più disputata rispetto all’Arezzo, ma anche per numero totale di punti (38) e miglior media punti rispetto alle partite giocate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Ravenna, you're the best of the newly promoted teams. No one else has made it from Serie C to Serie A like you. - Dando un’occhiata alle altre percentuali, in serie A le migliori neopromosse sono Sassuolo e Cremonese, entrambe al 10º posto con 17 punti in 13 partite, all’identica media di 1,307 per gara. Lo riporta sport.quotidiano.net