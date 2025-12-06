La migliore di tutte. In assoluto: il Ravenna è la squadra neopromossa, tra tutte quelle che in estate hanno fatto il salto di categoria, considerati tutti i campionati professionistici del Belpaese. Undici nuove squadre sono sbarcate in serie C – le nove vincitrici dei gironi, più Ravenna e Inter Under23 – le quattro passate dalla terza serie alla Cadetteria, infine le tre approdate in serie A, ovvero Pisa, Sassuolo e Cremonese. Il Ravenna è la squadra con la miglior posizione in assoluto, prima a parimerito o seconda, visto la gara in più disputata rispetto all’Arezzo, ma anche per numero totale di punti (38) e miglior media punti rispetto alle partite giocate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ravenna, tra le neopromosse sei la migliore. Nessuna come te dalla serie C alla serie A