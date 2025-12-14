Milan-Sassuolo 2-2 Serie A | continua il tabù neopromosse | PM

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2025-2026, il Milan e il Sassuolo pareggiano 2-2 nello spettacolare confronto allo stadio 'San Siro'. La sfida si distingue per le emozioni e le reti, proseguendo il trend dei neopromossi in questa stagione. Ecco il racconto in tempo reale di un incontro ricco di colpi di scena.

Alle ore 12:30 allo stadio 'San Siro' di Milano c'è Milan-Sassuolo, 15^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. Pianetamilan.it

milan sassuolo 2 2Milan-Sassuolo 2-2: doppio Bartesaghi non basta, pareggia Laurienté - 5 campionati europei, Matteo Gabbia è quello con il minutaggio più alto (1260). sport.sky.it

milan sassuolo 2 2Serie A, Milan-Sassuolo 2-2: non basta Bartesaghi, Laurienté frena i rossoneri - Il tecnico rossonero non riesce a sfatare il doppio tabu Sassuolo e neo- msn.com

milan sassuolo 2 2 serie a continua il tab249 neopromosse pm

© Pianetamilan.it - Milan-Sassuolo 2-2, Serie A: continua il tabù neopromosse | PM

MILAN-SASSUOLO 2-2, DISASTRO TOTALE !!!! E SI E' PURE ROTTO GABBIA

Video MILAN-SASSUOLO 2-2, DISASTRO TOTALE !!!! E SI E' PURE ROTTO GABBIA