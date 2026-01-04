Serie A3 Domotek pronta per la prima del 2026 | arriva Galatone
La Serie A3 torna in campo nel 2026 con la prima partita di stagione. La Domotek Volley si prepara ad affrontare la neopromossa Galatone, in programma domenica 4 gennaio al PalaCalafiore. Una sfida importante per l'inizio del campionato, in un calendario che si preannuncia intenso per la squadra.
Inizia il 2026 con un vero e proprio tour de force per la Domotek Volley. Domenica 4 gennaio sfida al PalaCalafiore contro la neopromossa Galatone. Si tratta della prima giornata del girone di ritorno. Gli amaranto, proseguiranno il cammino con la gara del 10 gennaio, alle ore 20, sempre tra le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Serie A3, Domotek stende con un netto 3-0 la neopromossa Green Volley Galatone
Leggi anche: Serie A3, Domotek Volley in trasferta a Galatone: al via il campionato
Serie A3, Domotek pronta per la prima del 2026: arriva Galatone; Qui Domotek, parla il Ds Cesare Pellegrino; Natale Amaranto, la Domotek è in festa; L’Avimec Modica pronta e determinata per la sfida con Campobasso.
Serie A3, Domotek pronta per la prima del 2026: arriva Galatone - Prima giornata del girone di ritorno per gli amaranto al PalaCalafiore che proseguiranno il cammino con la gara del 10 gennaio, alle ore 20, sempre tra le mura amiche in Coppa Italia, contro Campobass ... today.it
Pallavolo A3 Maschile GirBlu – Sulla strada della Domotek la matricola Green Volley Galatone - it) L’inizio del nuovo anno solare muovere i primi passi nella seconda metà della Regular Season nella Serie A3 Credem Banca dopo le due settimane di pausa per le ... ivolleymagazine.it
Domotek Volley, Parrini e il segreto della promozione: “a Lagonegro ci dicevamo solo una cosa…” - Apertura d’anno di grande respiro per la Domotek Volley, seconda in classifica a soli due punti dalla vetta. strettoweb.com
Domotek sulla carta stampata Il Quotidiano del Sud! #credembanca3 #domotekvolley #sportspecialist #reggiocalabria #legavolley #serieA #credembanca3 - facebook.com facebook
Domotek, Polimeni traccia un bilancio: «Puntiamo alla Serie A2» x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.