Serie A1 femminile | Scandicci vince il big match della 22ma giornata! San Giovanni batte Monviso ed è fuori dalla zona rossa

Da oasport.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scandicci batte il big match della 22ma giornata e si avvicina alla zona alta della classifica. San Giovanni fa un passo avanti battendo Monviso e si allontana dalla zona rossa. La giornata si rivela decisiva per le posizioni playoff e per la salvezza, con molte squadre che cercano di mettere punti importanti in cascina.

Momento della verità per le posizioni playoff e per la salvezza con la 22ma giornata che si rivela molto importante in entrambi gli ambiti. Il big match di Torino certifica la statura delle grandi: Scandicci vince al tie-break sul campo di Chieri e consolida il secondo posto, lasciando alle piemontesi la consapevolezza di poter competere alla pari con chiunque. In basso, invece, la classifica smette di essere una fotografia e diventa un confine netto: San Giovanni in Marignano trova la vittoria (la terza consecutiva) che cambia la stagione e, per la prima volta, respira fuori dalla zona retrocessione, mentre Monviso e soprattutto Perugia vedono restringersi il margine d’errore. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su Serie A1 femminile

