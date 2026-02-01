Scandicci batte il big match della 22ma giornata e si avvicina alla zona alta della classifica. San Giovanni fa un passo avanti battendo Monviso e si allontana dalla zona rossa. La giornata si rivela decisiva per le posizioni playoff e per la salvezza, con molte squadre che cercano di mettere punti importanti in cascina.

Momento della verità per le posizioni playoff e per la salvezza con la 22ma giornata che si rivela molto importante in entrambi gli ambiti. Il big match di Torino certifica la statura delle grandi: Scandicci vince al tie-break sul campo di Chieri e consolida il secondo posto, lasciando alle piemontesi la consapevolezza di poter competere alla pari con chiunque. In basso, invece, la classifica smette di essere una fotografia e diventa un confine netto: San Giovanni in Marignano trova la vittoria (la terza consecutiva) che cambia la stagione e, per la prima volta, respira fuori dalla zona retrocessione, mentre Monviso e soprattutto Perugia vedono restringersi il margine d’errore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Serie A1 femminile: Scandicci vince il big match della 22ma giornata! San Giovanni batte Monviso ed è fuori dalla “zona rossa”

Approfondimenti su Serie A1 femminile

