Serie A 23° turno | Torino-Lecce 1-0

Dopo quattro sconfitte consecutive, il Torino torna a sorridere e batte il Lecce 1-0 all’Olimpico. La squadra di casa conquista i tre punti grazie a un gol deciso, interrompendo così il momento difficile e rilanciando le proprie speranze in campionato.

14.30 Dopo quattro ko di fila,il Torino torna a vincere. Ne fa le spese il Lecce, regolato all'Olimpico 1-0. Granata a 26 punti,salentini fermi a 18,quart'ultimi Buon Lecce in avvio con Sottil e Ramadani, bravo Paleari sul secondo. Passa il Toro: Vlasic pennella per Adams che batte Falcone (29'). Il portiere salentino si oppone a Zapata e Casadei. Gandelman impegna Paleari. Sottil alto su punizione. La ripresa si apre con un gran volo di Falcone su Zapata. Fronte Lecce, Danilo Veiga scheggia la traversa.Falcone ancora miracoloso su Maripan.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

