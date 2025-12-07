Serie A 14° turno | Cremonese-Lecce 2-0

14.30 Più zona Europa che zona salvezza per la sorprendente Cremonese di Nicola: allo 'Zini', battuto 2-0 il Lecce. Due occasioni nel 1° tempo e sono per gli ospiti: Stulic spreca da due passi, Audero si oppone al destro in controbalzo di Berisha. Grigiorossi spuntati: ci prova Payero,Falcone non trema.Lungo Var per fallo (proprio sulla line dell' area) di Ramadani su Vandeputte e rigore Cremonese al 53':Bonazzoli trasforma I salentini non reagiscono e i padroni di casa la chiudono (78') con la capocciato di Sanabria su cross Zerbin. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it