Serie A 14° turno | Cremonese-Lecce 2-0
14.30 Più zona Europa che zona salvezza per la sorprendente Cremonese di Nicola: allo 'Zini', battuto 2-0 il Lecce. Due occasioni nel 1° tempo e sono per gli ospiti: Stulic spreca da due passi, Audero si oppone al destro in controbalzo di Berisha. Grigiorossi spuntati: ci prova Payero,Falcone non trema.Lungo Var per fallo (proprio sulla line dell' area) di Ramadani su Vandeputte e rigore Cremonese al 53':Bonazzoli trasforma I salentini non reagiscono e i padroni di casa la chiudono (78') con la capocciato di Sanabria su cross Zerbin. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sport in tv lunedì 15 settembre: Mondiali di atletica protagonisti, si chiude il turno di Serie A
Juventus Next Gen, i bianconeri si giocano l’accesso al terzo turno di Coppa Italia Serie C: tutto quello che c’è da sapere su orario e data del prossimo match
Prossimo turno Serie A 2025/2026
Il Palermo cerca conferme ad Empoli, il Monza tenta l’allungo: turno importante in serie B leggi --> https://www.teleone.it/2025/12/07/il-palermo-cerca-conferme-ad-empoli-il-monza-tenta-lallungo-turno-importante-in-serie-b/ - facebook.com Vai su Facebook
Serie A 2025-26 Cremonese-Lecce: presentazione - Il lunch match della quattordicesima giornata di Serie A, in programma domenica 7 dicembre alle ore 12:30 allo stadio “Giovanni Zini”, vedrà la Cremonese opposta al Lecce. Riporta datasport.it
Cremonese-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I padroni di casa vogliono bissare il successo ottenuto contro il Bologna, i salentini per dare continuità alla vittoria sul Torino ... Come scrive tuttosport.com
Quando si gioca Cremonese - Lecce? - Lecce: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Come scrive sport.virgilio.it